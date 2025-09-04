Soledad Silveyra recordó su escena viral con Osvaldo Laport: "Necesito hacerte el amor"

Soledad Silveyra acudió como invitada a "Otro Día Perdido", el programa que conduce Mario Pergolini, en El Trece, y recordó la escena viral en una novela con Osvaldo Laport, que hoy se replica mediante memes. "Necesito hacerte el amor", le decía el personaje de Laport al de Solita.

“Hablando de memes, ¿sos de ver redes? Porque vos y Laport son como una cara muy presente siempre en los memes”, le consultó Mario Pergolini.

“Hablando de la novela, iba a la 1 del mediodía, teníamos, no sé, 25, 30 puntos… Hay capítulos que tenían 37 puntos de rating. Nosotros con Osvaldo nos divertimos muchísimo. Él inventaba dónde hacer el amor”, recordó la actriz, que en una escena tuvieron el acto sexual arriba de un caballo en movimiento.

“Y un día me dice, vamos a hacerlo en un caballo. Le digo, ¿qué? Al trote. Y lo hicimos. Nosotros inventábamos. Había esa libertad en las novelas, en esta sí. En otras no, no tanto. Se daba cuenta de la frescura de lo que hacíamos”, aseguró la actriz.