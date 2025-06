Sofi Gonet impactó al contar cómo llegó "enclonada" a grabar "Pasapalabra"

La influencer Sofi Gonet generó asombro al comunicar que fue invitada a un segmento de Pasapalabra Famosos, el programa liderado por Iván de Pineda en Telefe. En un giro inesperado, confesó que llegó a la grabación "enclonada", haciendo alusión a que había consumido el ansiolítico clonazepam.

Con su característica humorística, la creadora de contenido relató a sus seguidores lo que sucedió: “Me vine al programa Pasapalabra, partamos de la base que ya cuerda y consciente no le pegaría ni a una respuesta. A eso súmenle que ayer por esas cosas de la vida me encloné, no calculé bien la dosis y me vine totalmente enclonada, nivel que me caigo de las paredes”.

Gonet también se refirió a su reciente controversia, diciendo: “Yo ya sé que lo que estoy diciendo no está bien y no es ejemplo de nada, pero me cancelaron por unas cookies así que ya no me importa”.

La influencer se mostró orgullosa de su atuendo, el cual era de la marca Ginebra, y bromeó diciendo que al menos serviría como un buen ejemplo de moda: “Aunque sea voy a servir outfit”.

Al finalizar su relato, expresó: “No sé qué va a salir de esto, estoy totalmente pasada de clonazepam, directo a hacer Pasapalabra, después me verán y quedarán los memes, les mando un beso”.