Réplica entre Rodrigo Lussich y Andrea Taboada por la serie El Eternauta y política

El programa de televisión se tornó tenso recientemente cuando Rodrigo Lussich y Andrea Taboada mantuvieron un fuerte cruce debido a sus opiniones diversas sobre la serie El Eternauta y sus implicaciones políticas. Durante la transmisión, Lussich cuestionó a su compañera diciendo: “Cuando tengas tu programa, podrás decidir cómo lo conduces”. Esta afirmación complicó aún más el diálogo, ya que ambos discutían el impacto de la narrativa de la serie en la actualidad política del país.

La discusión se centró en la frase ‘Nadie se salva solo’, muy utilizada por el peronismo, a la cual Lussich aludió al referirse a la bajada de línea de los libertarios. Taboada, en respuesta, comentó que no debía reforzarse la grieta existente en la sociedad. “No me parece que tengamos que reforzar esa grieta ahí”, afirmó la panelista, intentando mantener el clima de respeto en la charla.

Sin embargo, Lussich no cedió ante su critico y continuó defendiendo su postura. “Te estoy diciendo esto porque creo que está, si a vos no te gusta, es otra cosa”, remarcó con énfasis, lo que aumentó la tensión entre ambos. Taboada trató de calmar las aguas emitió un tono conciliador, diciendo: “Pero no Rodrigo, estamos debatiendo con respeto”. A esta declaración, el conductor continuó con su tono elevado, reafirmando su derecho a expresar su opinión según su convicción.

La conversación se tornó más intensa, con supuestos malentendidos que surgieron a lo largo de la discusión. Lussich trató de asegurar que no era su intención asumir un papel de superioridad, mientras que Taboada insistía en que su comentario fue en aquel sentido. “No, te dije que me dejes hacer el programa que tengo ganas”, replicó Lussich ante los insistentes comentarios de su compañera.

Debido a la magnitud de la discusión, en un giro inesperado a la conversación, Lussich pidió disculpas en vivo por el tono de su discurso. “Te pido disculpas, Andre, si te hablé mal. No me gusta laburar así”, expresó luego de calmarse. Se mostró arrepentido por si su forma de comunicar se entendió como una falta de respeto hacia Taboada.

La respuesta de Taboada fue clara: “Yo honro el lugar que tengo en el trabajo”. Lussich, buscando cerrar el conflicto, reitió: “Te respeto como profesional y como persona. Si te hablé de una manera que se interpretó como un destrato, te lo reconozco, no estaba enojado”.