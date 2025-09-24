Regreso triunfal de Jimmy Kimmel: ironías y agradecimientos en su show

Jimmy Kimmel regresó a la conducción de su late night Show en ABC, medio de comunicación que pertenece a Disney, desde su inesperada suspensión del canal por sus dichos sobre el asesinato del republicano Charlie Kirk.

Su despido, que luego se transformó en una suspensión por tiempo indefinido, recibió el repudio de numerosas figuras del espectáculo estadounidense, quienes también se unieron para pedir por la libertad de expresión. Incluso, muchos de ellos promovieron cancelar sus suscripciones a Disney Plus como forma de protesta.

Finalmente, y con los ojos del mundo entero sobre él, este martes 23 de septiembre el programa volvió a emitirse por la señal y, tras mostrar un collage de recortes de noticieros informando sobre su regreso, Jimmy Kimmel ingresó al estudio y recibió una ovación que duró varios minutos.

"No sé quién tuvo unas 48 horas más raras, si yo o el director ejecutivo de Tylenol", lanzó en tono de burla a las recientes declaraciones de Donald Trump que vincula al autismo con el consumo de paracetamol en embarazadas.

En su discurso, agradeció a todos los demás conductores que se solidarizaron con él y pidieron su reincorporación. Entre ellos; Stephen Colbert, John Oliver, Conan O’Brien, James Corden, Jay Leno, Howard Stern y David Letterman.

“Quizás de forma extraña, quiero agradecer a las personas que no apoyan mi programa, mis creencias, pero que apoyan mi derecho a compartir mis creencias de todos modos”, sumó también en el saludo a Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, e incluso el republicano Ted Cruz.

“Aunque no estoy de acuerdo con muchas de esas personas en la mayoría de los temas, e incluso algunas de las cosas que dicen me dan ganas de vomitar, fueron muy valientes al hablar en contra de esta administración. Lo hicieron y merecen crédito por ello”, agregó.

En referencia al motivo de su suspensión, el conductor aclaró que en ningún momento buscó burlarse de la situación, como los seguidores de Donald Trump buscan dar a entender.

"Nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. No creo que haya nada gracioso en ello", explicó. "Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones, se trataba de una persona profundamente perturbada. Eso era realmente lo contrario de lo que intentaba transmitir, pero a algunos les pareció inoportuno o poco claro, o quizás ambas cosas, y para quienes creen que sí señalé a alguien, entiendo por qué están molestos".

"Si la situación hubiera sido al revés, es muy probable que yo hubiera sentido lo mismo. No creo que el asesino que disparó a Charlie Kirk represente a nadie, era una persona enferma que creía que la violencia era la solución, y no lo es. Este programa no es importante, lo importante es que podamos vivir en un país que nos permita tener un programa como este", cerró.