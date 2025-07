Reacciones tras video de Nicolás Vázquez y Mercedes Oviedo tras su separación de Accardi

Un video que emergió en las últimas horas a través de la cuenta de LAM (América TV) posicionó a Nicolás Vázquez como el protagonista central, tan solo un día después de anunciar su separación de Gimena Accardi. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, capturaron el momento en que Vázquez bailaba y abrazaba de manera cercana a su compañera de elenco en Rocky, la actriz Mercedes Oviedo.

Según informaciones de Noticias Argentinas, la grabación se llevó a cabo por un asistente de un bar en Palermo durante un encuentro íntimo del elenco el pasado domingo. En un breve segmento de 14 segundos se puede observar cómo el actor levanta a Oviedo en brazos mientras sonaba de fondo El amor de mi vida, de María Becerra y Los Ángeles Azules, disfrutando de risas y gestos llenos de complicidad.

La repercusión no tardó en manifestarse. En el programa Pasó en América, Natalie Weber compartió que una productora le había confirmado que Gimena Accardi no estaba al tanto del video en el momento de la separación. “Por eso escribió que no había terceros, incluso le daba ‘likes’ a Mercedes Oviedo, sin conocimiento de que esto circulaba”, comentó la panelista, aludiendo al mensaje de Accardi negando la existencia de infidelidades.

En las redes sociales, las críticas hacia Vázquez empezaron a aparecer. Un usuario expuso: “Prefiero que me arranquen los ojos antes de ver un video de mi ex de 20 años con otra bailando El amor de mi vida”. Otro agregó: “No son todos iguales, son uno peor que el otro”.

La relación entre Vázquez y Oviedo se ha fortalecido desde el estreno de Rocky. En mayo, el actor compartió una fotografía junto a ella en su Instagram donde resaltó su “calidad humana” y le agradeció por ser parte del proyecto. “Te merecés todo, Mechi. Sos una actriz hermosa y una mejor persona. Y GÉMINIS”, escribió Vázquez en un comentario reciente en una publicación de la actriz, a lo que ella respondió: “Gracias por ser mi jefe, pero también mi amigo. Sos de otro mundo y sabés cuánto te quiero y admiro”.

Ante la difusión del video, Oviedo reaccionó con indignación, afirmando que las imágenes “fueron sacadas de contexto” y corresponden a una celebración del elenco. Por su parte, Vázquez expresó su malestar por el impacto que esta divulgación pudiera generar en su exesposa.

La separación de la pareja, tras más de 18 años juntos, fue comunicada oficialmente el lunes y no se hizo referencia a terceros en discordia.