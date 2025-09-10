Rating TV: los 5 programas más vistos en cable durante agosto de 2025

Rating Cable News - Los más vistos durante agosto:

1) #TNDe10a13 (con @GuilleLobo y @maclorena): 3,4.

2) #Argenzuela (con @rialjorge, #C5N): 3,04

3) #Minuto1 (con @Gatosylvestre, #C5N): 2,95

4) #Tempraneros (con Paula Bernini y @mariomassaccesi, #TN): 2,9

5) #DuroDeDomar (con @pabloduggan, #C5N): 2,16

Fuente: Kantar Ibope Media/Foro Medios.

