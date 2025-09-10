En vivo

Espectáculos

Rating TV: los 5 programas más vistos en cable durante agosto de 2025

La pelea por la audiencia en las señales informativas de TV paga está al rojo vivo.

10/09/2025 | 17:28Redacción Cadena 3

FOTO: Jorge Rial se tuvo que conformar con el segundo puesto.

Rating Cable News - Los más vistos durante agosto: 

1) #TNDe10a13 (con @GuilleLobo y @maclorena): 3,4. 

2) #Argenzuela (con @rialjorge, #C5N): 3,04 

3) #Minuto1 (con @Gatosylvestre, #C5N): 2,95 

4) #Tempraneros (con Paula Bernini y @mariomassaccesi, #TN): 2,9 

5) #DuroDeDomar (con @pabloduggan, #C5N): 2,16

Fuente: Kantar Ibope Media/Foro Medios.

Lectura rápida

¿Cuáles fueron los programas más vistos en agosto? Los programas más vistos fueron: #TNDe10a13, #Argenzuela, #Minuto1, #Tempraneros y #DuroDeDomar.

¿Quiénes conducen esos programas? Los conductores fueron: Guille Lobo, Jorge Rial, Silvestre, Paula Bernini, Mario Massaccesi y Pablo Duggan.

¿Qué canal dominó el rating? Los principales canales fueron: TN y C5N.

¿Cuántos puntos de rating tuvieron? Los rating fueron: 3,4; 3,04; 2,95; 2,9; y 2,16.

¿Quién realizó la medición de audiencia? La fuente de los datos fue Kantar Ibope Media y Foro Medios.

[Fuente: Noticias Argentinas]

