Quality Lab, la nueva sala de conciertos que revoluciona Córdoba

FOTO: Midnight Generation fue la banda que inauguró el nuevo espacio.

Córdoba ha vuelto a demostrar por qué es un epicentro cultural en constante crecimiento.

El pasado fin de semana, la ciudad vibró con la apertura oficial de Quality Lab, la nueva sala del complejo Quality, que se suma a la variada propuesta de entretenimiento del grupo.

Con un show espectacular de la banda mexicana Midnight Generation y la destacada participación del músico local Santi Celli, Quality Lab se presentó como el espacio intermedio que la escena cordobesa necesitaba.

Con capacidad para 640 personas sentadas y hasta 1.300 de pie, la sala está diseñada para ofrecer una experiencia más cercana y personal, con una calidad técnica de primer nivel.

Según Ricardo Taier, titular de Grupo Quality, la idea era completar la oferta para los artistas y el público. "Cuando pensamos en este lugar, la idea fue buscar el espacio que nos estaba faltando para completar todo lo que necesita un artista para acompañarnos", afirmó.

Y agregó que "Córdoba tiene todo lo necesario para acoger a cualquier tipo de artista de nivel internacional, con todas las capacidades y con toda la técnica".

La versatilidad de Quality Lab es su punto fuerte. Pensada para una programación joven y diversa, esta sala refuerza el compromiso de Grupo Quality con el crecimiento del entretenimiento en la región.

Además de Quality Lab, el complejo se compone de:

Quality Arena: ideal para eventos masivos, con capacidad para hasta 7.500 personas.

Quality Espacio: un espacio versátil con capacidad para 3.500 personas de pie.

Quality Teatro: un formato íntimo con capacidad para 400 personas de pie o 300 sentadas.