En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Preocupación por Thiago Medina: "Está en una situación extrema"

Uno de los hermanos del ex Gran Hermano habló del mal momento que está atravesando.

24/09/2025 | 13:40Redacción Cadena 3

FOTO: La palabra de Sergio, el hermano de Thiago Medina

Sergio, uno de los diez hermanos de Thiago Medina, habló con Puro Show sobre la preocupante situación que atraviesa el joven de 22 años, desde que sufrió un accidente con su moto.

“Mi hermano está en una situación extrema y hay que tener paciencia”, reveló el hermano de Thiago Medina, que se sumó a los pedidos de oración que hicieron Daniela Celis, exmujer de Thiago, y Camilota, otra de las hermanas del joven.

“Su órgano más afectado es el pulmón, el cual fue operado, y arreglado y el cuerpo debe responder a las curaciones realizadas”, detalló Sergio.

“Ahora, está en estado crítico, en las manos de Dios”, aseguró el hombre, desde la puerta del hospital donde continúa internado Thiago Medina.

La periodista Nancy Duré agregó que “con las costillas se le perforó el pulmón y el hígado”. Además, recordó que le extirparon el bazo y que “Chano puede vivir sin ese órgano”.

Lectura rápida

¿Cuál es la situación de Thiago Medina? Thiago Medina se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente de moto.

¿Quién habló sobre la situación? Su hermano, Sergio, brindó detalles sobre el estado de salud de Thiago.

¿Qué lesiones sufrió? Thiago sufrió perforaciones en el pulmón y el hígado, y le extirparon el bazo.

¿Qué aspecto se destacó sobre su salud? Se mencionó que su pulmón es el órgano más afectado y que recibió cirugía.

¿Qué hicieron los familiares? Los familiares pidieron oraciones y expresaron la gravedad de la situación de Thiago.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho