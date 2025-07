Pettinato dijo que el folclore le da vergüenza y Lázaro Caballero le respondió

El folclore argentino, un pilar de la identidad cultural, se vio en el centro de una controversia tras las declaraciones de Roberto Pettinato, quien expresó en su programa de streaming que este género musical le genera “vergüenza”.

Estas palabras desataron una fuerte reacción, especialmente en el ámbito de la música popular, donde artistas y seguidores salieron a defender su legado.

Uno de los momentos más destacados ocurrió durante el Festival El Poncho 2025 en Catamarca, cuando Lázaro Caballero, figura clave del folclore joven, interrumpió su presentación para responder con vehemencia.

En la noche del martes, mientras el público vibraba en el escenario de El Patio, Caballero alzó la voz: “Pettinato, no sabés nada. El folclore es el pueblo, es Argentina. ¡Con el folclore no se metan, porque saltamos todos!”.

Sus palabras, acompañadas por aplausos y ovaciones, resonaron como un grito de defensa de la cultura popular. “Mirá esto, ¡esto es Argentina!”, exclamó, señalando la conexión del folclore con las raíces del país, mientras el público celebraba su fervor.

