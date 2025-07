Norberto Marcos afirmó que Fátima Flórez y Javier Milei se usaron mutuamente

FOTO: “Se usaron mutuamente”: la definición del ex de Fátima Flórez sobre su relación con Milei

Tras los rumores por una supuesta reconciliación entre Fátima Flórez y el presidente Javier Milei, Norberto Marcos, ex marido de la cómica, consideró que la artista y el mandatario se “usaron mutuamente” ya que su ex pareja sería una “mujer blanca” por haber “tenido un sólo hombre en su vida” anteriormente.

En principio, el productor teatral, acorde con lo declarado por la intérprete, consideró falsa la reconciliación: “Lo que dice ella, es todo falso, que no era verdad que fue a la quinta -presidencial- y yo no tengo porqué dudar. Le creo porque considero que es lo que está pasando y me entero por otros lados también”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Hice mi vida en otra dirección. Todo muy lindo, fueron 23 años de éxito y ahora estamos en busca de otros triunfos. No chongueo, soy una persona bastante controlada en ese sentido, pero sí estoy conociendo gente”, añadió Marcos.

Asimismo, sobre la teoría que indicaba un supuesto encuentro en Las Vegas, insistió: “Es todo un juego de prensa que favorece políticamente a Milei. Me parece bárbaro porque estamos todos en el mismo juego. Se han usado mutuamente. En la campaña, le sirvió la presencia de una artista internacional con una carrera intachable”.

“Todo el mundo sabía que ella había tenido un solo hombre en su vida y fue una persona blanca para un político que en este momento le viene bien a cualquiera”, concluyó.