Nazarena Vélez defendió a Fernanda Iglesias en medio de la fuerte crítica de Latorre

La disputa entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias sumó más voces al conflicto, generando una nueva pelea entre las “angelitas”. En esta ocasión la protagonista fue Nazarena Vélez, quien tomó partido por la periodista de Puro Show tras el fuerte descargo de Latorre contra ella.

Su opinión la llevó a enfrentarse con los panelistas al intentar hacer escuchar su punto de vista frente a la polémica situación: “Yo trabajé dos años con Fernanda y no es así. Fernanda tiene momentos en los que está muy triste... aparte yo la conozco mucho, y si una persona no está bien, yo la justifico o trato de ver su accionar”.

Pepe Ochoa la cruzó por intentar justificar a Iglesias y se mantuvo firme con su enojo: "Ella no estuvo bien un montón de veces, y acá la re bancamos, un día ella decide abrir la puerta de la cueva de las maravillas bardeando ella a nosotros. Y nosotros le contestamos. Estás justificando una mina hostigadora y violenta como Fernanda Iglesias, es raro".

Yanina Latorre se sumó e intentó desestimar la opinión de Vélez: “No tenés razón, Naza, la verdad es que no tenés razón”.

La ex vedette insistió con su postura, señalando que Iglesias no hizo nada diferente a lo que hacen ellos: "Bueno, nosotros hemos hecho 'ya te voy a contar quién te caga'. Es depende cómo lo tomes. Cuando vos lo hacés, Pepe, no lo tomás como eso. Muchas veces hacemos lo mismo, Yani. Ponés una placa negra diciendo 'ya voy a contar, me está llegando más data'".

Yanina se diferenció de lo que hizo Iglesias, señalando que ella no busca lastimar a nadie con sus acciones: “Pero es data, cosas que están pasando en un expediente con Wanda, que ellos son mediáticos. En esta fue extorsionadora”.

"Te quiso lastimar, ella siente que vos la lastimás", le retrucó la ex vedette.

“Yo cuando digo que tengo data no quiero lastimar a nadie, me estás comparando con Fernanda y no te lo voy a permitir, Nazarena. Eso habla de que es una mala persona. Me estás comparando una placa negra con una mina que le agarró un ataque y dijo 'disfruten' por un cuento de Damasia Ochoa que yo no había contado. Cuando yo doy data, yo laburo y hago periodismo de espectáculos. Yo no soy ni carpeteadora ni amenazadora y cuando a mí me llega data de alguien mala le aviso”, se defendió Latorre.

Intentando calmar las aguas, Vélez intentó hacerse escuchar: "Yani, no me estás escuchando. Yo te estoy diciendo que vos no extorsionás, que vos tirás información. Ella se sintió atacada como le hace a Pepe. Está enojada".

Sin embargo, Latorre no dio brazo a torcer: "No tiene razón el enojo, se habla, se charla, no se publican cosas", a lo que Nazarena respondió: "Yo cuando me enojo puedo hacer eso".

“Sos igual que Fernanda, no habla bien de vos”, cerró la rubia.