Nancy Pazos reveló que era amante de Santilli al momento de su casamiento
La periodista dio fuertes declaraciones sobre su vida privada. Según Pazos, ya mantenía una relación con Santilli al momento de casarse y él asistió a la boda.
17/09/2025 | 12:33Redacción Cadena 3
FOTO: Las revelaciones de Nancy Pazos
Nancy Pazos fue noticia esta semana por su fuerte pelea con Mariana Brey, su compañera en el programa A la Barbarossa, que conduce Georgina Barbarossa, por Telefe.
Pero horas después del enfrentamiento, volvió a ser viral por una entrevista que le concedió a Rulo Schijman en la que habló sobre su vida privada con Diego Santilli, su expareja y miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
"Con Santilli no me casé nunca. Me casé una sola vez", contó Pazos. Entonces el conductor quiso saber un poco más: “No entiendo esto, ¿vos cuando te casaste ya eras amante de Santilli?”
"Sí, y él estaba en el casamiento", sorprendió Nancy, y agregó: "Mi ex también tenía sus amantes, pero no importa... Yo no quería ponerme en pareja con él, quería que mi vida fuera por otro lado".
"Yo me imaginaba Sartre y Simone de Beauvoir, el sexo va por un lado y nosotros tenemos una comunión que va por otro. En ese momento laburábamos juntos en el programa Ruleta Rusa, era mi mejor productor, yo le tenía mucha admiración cómo escribía. El sexo claramente no funcionaba en mi casa, con lo cual lo buscaba por otro lado", explicó.
"Santilli no era el único amante que tenía en ese momento. No es por brava, yo lo cuento y no tengo pudor en contar", concluyó.
