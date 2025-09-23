En vivo

Espectáculos

Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: el particular nombre que eligieron

El parto fue en Inglaterra y las abuelas estuvieron presentes.

23/09/2025 | 13:33Redacción Cadena 3

FOTO: Alexis Mac Allister y Ailén Cova fueron padres primerizos

Alexis Mac Allister y AIlén Cova se convirtieron en padres este martes 23 de septiembre, unos días antes de la fecha probable de parto. La bebé nació en Inglaterra y la llamaron Alaia.

"Ya está entre nosotros, acaba de nacer en Inglaterra. Lo chequeamos con la familia", contó el periodista Guido Zaffora, en la TV Pública.

El lunes, el jugador de la Selección Argentina expresó en un posteo que no iba a acudir a la ceremonia del Balón de Oro por cuestiones personales: "No podré estar hoy en la ceremonia del Balón de Oro por razones personales, les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor".

Las madres de Alexis y Ailén viajaron durante el fin de semana a Europa para estar presentes en el momento del nacimiento de la primera hija de la pareja.

La relación entre el jugador y Ailén Cova tomó mucha trascendencia por la manera en la que él terminó su vínculo con su anterior novia, Cami Mayan, que la dejó tras haber salido campeón en el Mundial de Qatar 2022 para iniciar una relación con Ailén, su mejor amiga desde la infancia.

Lectura rápida

¿Quiénes se convirtieron en padres? Alexis Mac Allister y Ailén Cova se convirtieron en padres.

¿Cuándo nació la bebé? La bebé nació el martes 23 de septiembre.

¿Qué nombre eligieron para la hija? El nombre elegido fue Alaia.

¿Dónde nació la bebé? La bebé nació en Inglaterra.

¿Quiénes estuvieron presentes en el nacimiento? Las abuelas de Alexis y Ailén estuvieron presentes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

