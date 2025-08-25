En vivo

Espectáculos

Murió la actriz española Verónica Echegui a los 42 años

La española estaba internada en el Hospital 12 de Octubre, de Madrid.

25/08/2025 | 12:48Redacción Cadena 3

FOTO: Verónica Echegui padecía cáncer

La actriz española Verónica Echegui murió a los 42 años, como consecuencia de un cáncer. Según detalló la Unión de Actores y Actrices, estuvo varios días internada en el Hospital 12 de Octubre.

Su debut fue en 2006, con la serie Yo soy la Juani, que le otorgó un gran reconocimiento. Luego protagonizó obras teatrales, programas de televisión y series de plataformas. En 2022, la actriz ganó el Premio Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem Loba.

En cine participó en películas como: Tocar el cielo, El menor de los males, 8 citas, La casa de mi padre, Katmandú, un espejo en el cielo y El patio de mi cárcel.

Su último trabajo fue en la serie A muerte, pero tras su presentación dejó de mostrarse públicamente ya que se encontraba luchando contra un cáncer que de a poco fue deteriorando su salud. Fue pareja del actor Alex García durante 13 años y se separaron en 2023.

Verónica Fernández de Echegaray, más conocida como Verónica Echegui, nació el 16 de junio de 1983 y dejó un legado en el mundo del espectáculo de España.

Lectura rápida

¿Quién fue Verónica Echegui?
Fue una actriz española reconocida por su trabajo en cine y televisión.

¿A qué edad falleció?
Falleció a los 42 años.

¿Dónde estuvo internada?
Estuvo internada en el Hospital 12 de Octubre, en Madrid.

¿Qué premio ganó en 2022?
Ganó el Premio Goya al mejor cortometraje de ficción por "Tótem Loba".

¿Cuál fue su último trabajo?
Su último trabajo fue en la serie "A muerte".

[Fuente: Noticias Argentinas]

