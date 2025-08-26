Mucha acción: José María Muscari asumió que "ejercita" con las apps de citas

El director teatral José María Muscari reveló que está dispuesto a enamorarse, asumió que utiliza las apps de citas y que resurgió métodos para tener encuentros, por lo que se “ejercita” constantemente, mientras aguarda por el estreno de su nueva obra, “El divorcio del año”.

"No estoy enamorado, pero estoy con mucha acción, así que es un buen momento porque quizás algo de esas acciones se convierten en amor”, reveló el artista, en diálogo con Nahuel Saa (La Criti).

Al tiempo, el director afirmó su participación activa en las aplicaciones de citas: “Si, mucha red social, mucha agenda guardada que se reactiva, estoy ejercitando mucho”. Sin embargo consideró: “Soy un poco prejuicioso con las redes sociales, pero no le digo que no a nada porque en cualquier lugar puede aparecer el amor”.

Respecto a la creación artística que escribió junto a Mariela Asensio, Muscari ratificó que próximamente se subirán a las tablas comerciales, Fabián Vena, Guillermina Valdés, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rocío Igarzabal.

“El divorcio del año, quizás al leerlo considerás que es un tema re actual por esto de Wanda, -Mauro- Icardi y La China -Eugenia Suárez-. La leías antes y decías ‘No, es un tema re actual por Pampita y -Benjamín- Vicuña, o bien hace 20 años con Susana -Giménez y -Humberto- Roviralta”, explicó sobre la nueva pieza.

“El mundo del espectáculo siempre está lleno de gente que se divorcia y eso despierta una especie de guerra. Lo particular de la pieza que vamos a estrenar en enero es que sigue un poco la saga de ‘Perdidamente’”, añadió en retrospectiva sobre su más reciente ficción en escena.

Además, destacó que el trabajo “no se mete en la anécdota, sino en cómo el divorcio puede generar algunos estadios a los que hay que prestarles atención en la salud mental de quienes se separan y de quienes los rodean, ya sean hijos, familia o los que tienen un resabio de esa molotov que explota”.