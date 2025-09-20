Morena Rial arremetió contra Silvia D’Auro y defendió a su padre Jorge Rial

La mediática Morena Rial apareció en redes sociales luego de que su madre adoptiva, Silvia D´Auro volviera a publicar en su perfil de Instagram y quedó en evidencia que los viejos conflictos familiares siguen generando tensión y polémica.

Como suele hacer, Morena no tardó en reaccionar. A través de la clásica "cajita de preguntas" en Instagram, donde interactuó con sus más de 1,3 millones de seguidores, la influencer se expresó sin filtros sobre la figura de D’Auro, con quien mantiene una relación completamente rota.

Ante la pregunta de un usuario que indagó sobre la defensa que la periodista Fernanda Iglesias suele hacer de D’Auro, Morena lanzó con ironía: “Tal para cual”. Pero lo más contundente llegó cuando otro seguidor fue al hueso: “More, ¿qué opinás de la aparición de Silvia?” La respuesta fue tajante: “Es nadie, menos que una rata”. Con esa frase, Morena dejó en claro que no hay margen para una posible reconciliación con Silvia.

Sin embargo, la joven también sorprendió al referirse a su padre, Jorge Rial. Pese a los múltiples conflictos que han tenido en el último tiempo, eligió respaldarlo públicamente frente a las críticas del presidente Javier Milei. Consultada sobre su postura ante los ataques del mandatario al periodista, respondió con firmeza. “Mi papá hace su trabajo y es el mejor. Dólar a 1500”. Una audaz declaración porque hizo una defensa familiar y además le tiró un palito al Gobierno.