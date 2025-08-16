En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Random domingos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Mirtha Legrand sobre Julieta Prandi: “Lo que ha sufrido, lo que ha pasado, es tremendo”

La conductora reveló que intentó convocarla a su programa pero la actriz rechazó la invitación. Sin embargo, Mirtha expresó su comprensión y solidaridad.

16/08/2025 | 23:01Redacción Cadena 3

FOTO: Foto: eltrecetv.

En una nueva emisión de La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand se tomó unos minutos para referirse al drama que atravesó de Julieta Prandi, quien denunció entre otras cosas, abusos sexuales por parte de su exmarido, que recibió una condena de 19 años de prisión.

Pobrecita, todo lo que ha vivido”, expresó conmovida la histórica conductora. Luego reveló que intentó convocar a la actriz para que participara de su programa: “Yo la llamé para que viniera a mi programa y me dijo que no, por el momento no”, aseguró.

Sin embargo, agregó con cierta sorpresa: “pero bueno, finalmente fue a otro programa de otro canal”. Lejos de mostrarse molesta, Mirtha insistió en la empatía hacia la actriz: “Es muy cariñosa ella, pero lo que ha sufrido, lo que ha pasado... es tremendo”, afirmó.

Con sus palabras, Legrand se sumó a la lista de figuras públicas que han manifestado su apoyo a Julieta Prandi por el conflicto que ha captado la atención mediática por la gravedad de sus denuncias y el largo proceso judicial que le tocó atravezar hasta recibir justicia.

Lectura rápida

¿Cuál fue la opinión de Mirtha Legrand sobre Julieta Prandi? Mirtha expresó empatía y solidaridad hacia Julieta por lo que ha sufrido y vivido.

¿Qué denuncia realizó Julieta Prandi? Julieta denunció abusos sexuales por parte de su exmarido, quien fue condenado a 19 años de prisión.

¿Intentó Mirtha invitar a Julieta a su programa? Sí, Mirtha llamó a Julieta para que asistiera, pero ella rechazó la invitación.

¿Qué sucedió después del rechazo? Julieta Prandi participó en otro programa de televisión de otro canal.

¿Cómo se mostró Mirtha ante esta situación? Mirtha mostró empatía y comprensión, sin molestararse por el rechazo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho