Mirtha Legrand sobre Julieta Prandi: “Lo que ha sufrido, lo que ha pasado, es tremendo”

En una nueva emisión de La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand se tomó unos minutos para referirse al drama que atravesó de Julieta Prandi, quien denunció entre otras cosas, abusos sexuales por parte de su exmarido, que recibió una condena de 19 años de prisión.

“Pobrecita, todo lo que ha vivido”, expresó conmovida la histórica conductora. Luego reveló que intentó convocar a la actriz para que participara de su programa: “Yo la llamé para que viniera a mi programa y me dijo que no, por el momento no”, aseguró.

Sin embargo, agregó con cierta sorpresa: “pero bueno, finalmente fue a otro programa de otro canal”. Lejos de mostrarse molesta, Mirtha insistió en la empatía hacia la actriz: “Es muy cariñosa ella, pero lo que ha sufrido, lo que ha pasado... es tremendo”, afirmó.

Con sus palabras, Legrand se sumó a la lista de figuras públicas que han manifestado su apoyo a Julieta Prandi por el conflicto que ha captado la atención mediática por la gravedad de sus denuncias y el largo proceso judicial que le tocó atravezar hasta recibir justicia.