Milán despide a Giorgio Armani: miles honran al genio que transformó la moda

Cientos de admiradores y figuras públicas desfilaron este sábado por el corazón de Milán para rendirle tributo a Giorgio Armani, el hombre que cambió para siempre la historia de la moda.

Armani falleció el jueves a los 91 años en su residencia milanesa, acompañado por sus seres queridos. Su firma confirmó que trabajó hasta el final, incluso en los preparativos de lo que sería uno de sus últimos legados, un desfile especial por el 50º aniversario de la marca, previsto para cerrar la Semana de la Moda de Milán este mes.

El homenaje público fue sobrio y elegante, fiel al estilo del diseñador. Un ataúd cerrado, flanqueado por carabinieri de gala, descansaba bajo un halo cálido de velas dispuestas en bolsas de papel. Sobre él, un ramo de rosas blancas de tallo largo. A su alrededor, un desfile constante de admiradores, colegas y personalidades del mundo del arte, el cine y la moda.

Donatella Versace dejó un ramo de flores blancas, mientras que los directores de cine italiano, Giuseppe Tornatore y Gabriele Salvatores se acercaron en señal de respeto. También lo hicieron el presidente del Comité Olímpico Italiano, Giovanni Malagò, y Carlo Capasa, líder de la Cámara Nacional de la Moda Italiana, junto a su hermano Ennio, diseñador de Costume National.

Entre los primeros en llegar estuvo el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, quien compartió una anécdota personal que resumió el temple humano de Armani. "Hace unas semanas, cuando Milán atravesaba un escándalo de corrupción, me llamó. Me dijo: 'Los verdaderos amigos aparecen en los momentos difíciles. Yo soy tu verdadero amigo'. Eso nunca lo voy a olvidar", relató conmovido.

La relación de Armani con Milán fue más que simbólica, fue física, espiritual y cultural. "Milán está llena de señales de Armani. Será imposible olvidarlo", aseguró Sala.

Y así lo demostraron los ciudadanos. Muchos asistieron vestidos con prendas del diseñador como forma de agradecimiento íntimo.

Sus huellas en la ciudad son muchas y van desde el Armani/Silos, museo que celebra su legado, hasta su showroom y oficinas en pleno centro, sin olvidar el exclusivo Armani Hotel. Milán no solo fue su hogar; fue el escenario sobre el que construyó una estética que conquistó al mundo.

La despedida pública continuará hasta el domingo. Luego, Giorgio Armani será enterrado en un funeral privado, cuyos detalles no han sido revelados.