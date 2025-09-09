En vivo

Espectáculos

Mauro Icardi evaluaría demandar a Wanda Nara por comentarios en entrevista

Al futbolista le habrían molestado los comentarios sobre el tamaño de sus genitales en Ferné con Grego.

09/09/2025 | 10:12Redacción Cadena 3

FOTO: Mauro Icardi estaría evaluando demandar a Wanda Nara por las declaraciones sobre sus genitales

Wanda Nara volvió a hablar sobre su pasada relación con Mauro Icardi en una reciente entrevista descontracturada con Grego Rossello -Ferné con Grego- para el canal de YouTube de Telefe. En ella, la empresaria no se guardó nada, lo que habría generado la molestia de su ex pareja, quien estaría evaluando demandarla por sus comentarios.

Según adelantó Mariana Fabianni en DDM, las letradas del futbolista estarían en comunicación con su representado tras la entrevista: “Aparentemente, en este momento Icardi, junto con sus abogadas, está evaluando iniciar una demanda por dicha nota”.

Guido Záffora sumó: “Mauro Icardi no vio la nota anoche, sino que hoy las abogadas le pasaron los textuales polémicos de la hermana de Zaira Nara, y por eso él estaría a punto de iniciar una demanda por hostigamiento”.

El periodista aclaró que la denuncia en sí no sería por los recientes dichos, sino una acumulación de comentarios que viene haciendo Nara en los últimos meses. Por ejemplo; sobre el tamaño de su miembro, cómo se enteró de la relación de Icardi y Suárez y el hecho de que el futbolista “no tendría amigos”.

“No tiene que ver con lo que pasó en la nota, sino por todo lo que estaría diciendo Wanda con respecto a su relación con la China, y sobre todo con el tema de su genitalidad”, explicó.

Lectura rápida

¿Qué estaría evaluando Icardi? Iniciar una demanda contra Nara por comentarios en una entrevista.

¿Quiénes están involucrados? Mauro Icardi, Wanda Nara y Grego Rossello.

¿Cuándo ocurrieron los hechos? En una reciente entrevista que Wanda Nara dio en el canal de YouTube de Telefe.

¿Dónde se llevó a cabo la entrevista? En el programa Ferné con Grego de YouTube.

¿Por qué Icardi se molestó? Por comentarios sobre su genitalidad realizados por Nara.

[Fuente: Noticias Argentinas]

