Marley rompió el silencio y habló de la denuncia en su contra: "Me extorsionó"

El conductor de televisión Alejandro Wiebe “Marley” habló de la denuncia en su contra por supuesta corrupción de menores y aseguró que “son todas falsedades” y que el vínculo sentimental era “muy sano”.

Por primera vez, en una entrevista con Germán Paoloski, a través de Telefe, se refirió a las acusaciones realizadas por un hombre de 45 años, radicado en Miami y con quien Marley mantuvo una relación 25 años atrás.

/Inicio Código Embebido/

Después de la denuncia, habla Marley pic.twitter.com/HHxtV1AjVU — Telefe Noticias (@telefenoticias) August 28, 2024

/Fin Código Embebido/

“Lo conozco, fue hace 25 años, los dos éramos mayores de edad, éramos grandes, él estaba estudiando en la facultad y tengo pruebas. Lo que pasó fue un vínculo que fue muy sano y muy lindo durante dos o tres años”, contó.

“Él se mudó a Estados Unidos en el año 2002, yo lo acompañé un montón de veces. Él se casó, yo conocí al marido, íbamos a cenar y tuvimos muy buen vínculo (…) un día me llama y me dice que la mamá estaba muy mal en Argentina y que no la podía atender la obra social, yo intercedí para que la atendieran y así fue y él super emocionado y agradecido (…) El vínculo era perfecto”, reveló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, en el año 2022 el hombre se comunica con él para pedirle ayuda porque estaba lleno de deudas y en un momento económico muy malo. “Me pide una cifra gigante de dólares para que lo ayudara, yo no estaba en un momento de soltura y le dije que no podía ayudarlo. No le cayó muy bien eso y la relación se enfrío y el año pasado de repente aparece con exigencias y amenazas”, detalló.

“Me extorsionó, tengo todas las pruebas grabadas y presentadas con escribano para presentar en la justicia”, agregó.

“Yo quiero que salga la verdad, tengo todas las pruebas, todo es mentira, y tengo las pruebas de todas las mentiras para refutarlas”. “Todo va a ser presentado a la Justicia y creo que esto se va a cerrar rápidamente”, afirmó.