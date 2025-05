Hideo Kojima, referente de los videojuegos, elogió la serie argentina El Eternauta

Hideo Kojima, reconocido desarrollador japonés de videojuegos, aclamó públicamente la serie argentina El Eternauta. En su cuenta oficial de X, compartió: "Vi tres episodios de El Eternauta. Es buenísimo". Su comentario, seguido por imágenes de la serie en varios idiomas, rápidamente se hizo viral, acumulando miles de "me gusta" y generando reacciones entusiastas entre los usuarios argentinos, quienes lo compararon con "un gol de Messi".

El término "binge watched", que Kojima utilizó para describir su experiencia, subraya su conexión con la obra que protagoniza Ricardo Darín en el papel de Juan Salvo. Además, replicó su entusiasmo en Instagram, publicando el afiche oficial de la serie con la imagen del actor.

Conocido por integrar a reconocidas figuras de Hollywood en sus videojuegos, como Norman Reedus, Guillermo del Toro y Léa Seydoux, el guiño de Kojima provocó una oleada de pedidos de los fanáticos para que tanto Darín como Ariel Staltari participen en su próximo proyecto. Algunos incluso se aventuraron a imaginar un videojuego inspirado en El Eternauta.

La serie, dirigida por Bruno Stagnaro y basada en la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld, se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Netflix. Según Flixpatrol, ocupa el tercer lugar entre las producciones más vistas a nivel mundial, solo por detrás de You y Asterix and Obelix: The Big Fight. Este fenómeno, que tiene lugar en una Buenos Aires cubierta por una mortal nevada, ya ha confirmado una segunda temporada, aunque aún no se ha anunciado su fecha de estreno.

El nombre de Kojima también escaló en las búsquedas más populares de Google en Argentina tras su publicación sobre El Eternauta. El impacto de su opinión destaca la relevancia cultural y global que ha alcanzado la serie en su reciente adaptación audiovisual.