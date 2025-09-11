Luis Ventura, “re caliente” porque Adrián Suar lo tildó de “botón” en los Martín Fierro

FOTO: Luis Ventura, “re caliente” porque Adrián Suar lo tildó de “botón” por los Premios Martín Fierro

La conformación de las ternas de los próximos premios Martín Fierro a lo mejor de la televisión nacional causó gran revuelo en el mundo del espectáculo y, tal es así, que el presidente de APTRA, Luis Ventura, terminó “re caliente”, ya que a la lista de las críticas inesperadas se sumó la de Adrián Suar.

El alto mando de Canal 13 fue consultado sobre los motivos por los que ninguna categoría de la premiación fue llevada a su emisora. Aunque el productor intentó responder de un modo alegre y casi esquivo, dejó gran parte de seriedad en el ida y vuelta.

“Porque el botón de Ventura, porque es un botón totalmente, se los llevó a Telefé y sabe que es su casa donde le dieron las mayores satisfacciones”, señaló entre sonrisas incómodas y, como si fuera poco, dejó otro palito para el periodista.

“Preguntale a dónde se sintió más cómodo y te va a decir que en la pantalla de El Trece”, apuntó Suar antes de notar que las cámaras del programa en donde trabaja Luis no estaban presentes: “Es tan botón que no manda cámara”.

Quien dio el pie al clip en Desayuno Americano fue Luis Bremer, el mismo panelista que reprodujo la respuesta de Ventura, quien no tardó en levantar el guante sobre Suar: “Espero que haya sido un chiste y deje de llorar”. Ante esto, Bremer añadió que “Ventura está re caliente”.