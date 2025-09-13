En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Los invitados TOP de La Peña de Morfi para este domingo

Diego Leuco y Lizy Tagliani reciben a un artista internacional y a una de las más legendarias bandas de cumbia.

13/09/2025 | 10:02Redacción Cadena 3

FOTO: Lizy Tagliani conduce La Peña de Morfi.

Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa promete otra jornada repleta de música, humor, cocina y grandes invitados. En esta ocasión, La Peña se viste de fiesta para recibir, por primera vez y en vivo, a José Luis "El Puma" Rodríguez, quien llegará con todo su carisma y sus canciones inolvidables. Además, el ritmo inconfundible de Los Palmeras hará vibrar al público con un show imperdible.

Como si fuera poco, Lizy Tagliani celebrará su cumpleaños en vivo, acompañada por la voz inigualable de Sandra Mihanovich, en un momento lleno de emoción. Y para cerrar el programa con pura energía, el grupo El Zar se suma a la fiesta con su estilo fresco y potente.

Como cada domingo, no faltarán las delicias de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro en la cocina, el repaso deportivo a cargo de Ariel Rodríguez, y todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz. Además, Barby Franco estará en la Pulpería con su simpatía de siempre.

Lectura rápida

¿Quiénes son los presentadores de La Peña de Morfi?
Los presentadores son Lizy Tagliani y Diego Leuco.

¿Quiénes son los invitados especiales del programa?
Los invitados son José Luis "El Puma" Rodríguez y Los Palmeras.

¿Qué celebración especial tendrá lugar durante el programa?
Lizy Tagliani celebrará su cumpleaños en vivo.

¿Qué otros artistas estarán presentes en La Peña?
La voz inigualable de Sandra Mihanovich y el grupo El Zar se sumarán al programa.

¿Qué se ofrecerá además de música?
Habrá cocina con Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, y humor con Pichu Straneo y otros.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho