Los invitados TOP de La Peña de Morfi para este domingo
Diego Leuco y Lizy Tagliani reciben a un artista internacional y a una de las más legendarias bandas de cumbia.
13/09/2025 | 10:02Redacción Cadena 3
FOTO: Lizy Tagliani conduce La Peña de Morfi.
Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa promete otra jornada repleta de música, humor, cocina y grandes invitados. En esta ocasión, La Peña se viste de fiesta para recibir, por primera vez y en vivo, a José Luis "El Puma" Rodríguez, quien llegará con todo su carisma y sus canciones inolvidables. Además, el ritmo inconfundible de Los Palmeras hará vibrar al público con un show imperdible.
Como si fuera poco, Lizy Tagliani celebrará su cumpleaños en vivo, acompañada por la voz inigualable de Sandra Mihanovich, en un momento lleno de emoción. Y para cerrar el programa con pura energía, el grupo El Zar se suma a la fiesta con su estilo fresco y potente.
Como cada domingo, no faltarán las delicias de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro en la cocina, el repaso deportivo a cargo de Ariel Rodríguez, y todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz. Además, Barby Franco estará en la Pulpería con su simpatía de siempre.
Lectura rápida
¿Quiénes son los presentadores de La Peña de Morfi?
Los presentadores son Lizy Tagliani y Diego Leuco.
¿Quiénes son los invitados especiales del programa?
Los invitados son José Luis "El Puma" Rodríguez y Los Palmeras.
¿Qué celebración especial tendrá lugar durante el programa?
Lizy Tagliani celebrará su cumpleaños en vivo.
¿Qué otros artistas estarán presentes en La Peña?
La voz inigualable de Sandra Mihanovich y el grupo El Zar se sumarán al programa.
¿Qué se ofrecerá además de música?
Habrá cocina con Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, y humor con Pichu Straneo y otros.
[Fuente: Noticias Argentinas]