La nueva vida de Eleonora Pérez Caressi: running, tatuajes y su amistad con Chano

Eleonora “La Beba” Pérez Caressi estuvo en el ciclo “PasaMontagna”, que se emitió los domingos de 13 a 15, por Radio Rivadavia, donde habló de su nuevo proyecto en streaming, “Historias en Tinta”, su amistad con Chano, su pasión por el running, su paso por TN y El trece, y sus ganas de volver a enamorarse.

La periodista y productora dialogó con Pablo Montagna acerca de su nuevo proyecto audiovisual: "El tatuaje te permite conocer desde otro lugar a esas personas, llevarlo al lado más humano. Siempre me gustaron mucho los tatuajes. Tengo muchos muy representativos empecé a preguntarle a la gente de la razón de los suyos y me empecé a dar cuenta de que se tatuaban porque había una historia detrás".

Al ser consultada por su amistad con Chano, dijo que "Chano es, dentro del mundillo artístico, de las personas más honestas. Nunca careteó. Chano es de los que más ha hablado de las cosas que le pasaron que no están tan buenas, y que lo cuenta para hacerse cargo. Chano logra trascender al artista. Él es un humano arriba de un escenario. Es él, es Santiago, subiéndose a un escenario a cantar las canciones de Chano".

Mientras se embarcó en el proyecto del streaming, no perdió las esperanzas de poder regresar a la radio o la televisión: "Me encantaría volver a la radio y a la tele. Me gusta el mix entre la información y el entretenimiento".

“La Beba” también habló de su reciente pasión por el running y la preparación para correr la maratón de 42 kilómetros: “La pasión por el running empezó cuando estaba con un coach, necesitaba cambiar hábitos, estaba muy triste y no sabía por qué, empezaba a descubrir que podía dominar a mi cabeza y forma de ver la vida para cambiar mis estados de ánimo. Este año cumplo 42 y voy a correr la maratón pensando en que cada kilómetro es un año de mi vida".

Por último, se refirió a la posibilidad de volver a apostar por el amor: "Me gustaría enamorarme y estar con alguien que me acompañe. Me cuesta mucho confiar en abrir y contar tu historia y que sea un lugar seguro. Y quiero eso. No todo el mundo se gana el derecho de conocer tu historia".