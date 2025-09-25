La China Suárez se habría ofendido con la diseñadora Natalia Antolín por Pampita

La China Suárez volvió a dar que hablar tras conocerse que, a raíz de una ofensa, habría perdido una de sus amistades más cercanas con la diseñadora Natalia Antolín, según contó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda.

Los rumores de un distanciamiento entre ellas se dispararon cuando la actriz no asistió al reconocimiento que la Legislatura Porteña le otorgó a la diseñadora el pasado 24 de septiembre.

“El problema que tuvo Natalia Antolín, por el que dejó de hacer la ropa de la China, su cápsula, es porque las celebridades empezaron a no querer usar la ropa de Natalia Antolín. Hay famosas que no quieren quedar mal con Tobal (Eugenia) o Pampita, que son minas muy queridas”, explicó Latorre.

La amistad entre las mencionadas data de años, al punto que la actriz nombró a la diseñadora como madrina de Magnolia, por lo que una repentina pelea entre ellas sería una perdida grande para Suárez: “El entorno de Natalia Antolín está muy dolido porque dicen que Natalia le dio mucho, le dio familia, y sienten que la China la usó. Ahora tiene plata, tiene a (Mauro) Icardi, vive en Estambul, tiene avión privado, y la abandonó”.

Según la información de Yanina, el enojo de parte de la China vino porque no “le gusta” que su amiga colabore con las actrices o figuras del medio que tienen un conflicto con ella: “Antolín la recibió mucho en su casa de Carmelo, hay un vínculo. La bancó, entonces vos no podés no ir cuando la declaran Ciudadana Ilustre. Los enojos de la China son, por ejemplo, cuando Natalia sube un reels de Pampita, y se ofende. Le presta ropa a Zaira (Nara) y se ofende”.

Por último, la rubia fue lapidaria al opinar de la China: “Eso te grafica a la China como amiga, que ya no le quedó nadie. Sienten que no es generosa, que cuando no tenía un mango se la pasaba en Carmelo, Antolín le cuidaba los pibes”.