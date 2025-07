La China Suárez pidió a la activista trans que borre el chat de Icardi antes de viajar

Eugenia “La China” Suárez embarcó anoche con destino a Turquía, acompañada por sus hijos Amancio y Magnolia Vicuña y Rufina Cabré, luego de pedirle a Jazmín “La Cuerpo” Salinas que elimine todas las capturas de pantalla en donde su novio, Mauro Icardi, le pedía contenido para adultos e incluso un encuentro.

El mundo del espectáculo quedó revolucionado ayer cuando el delantero del Galatasaray quedó involucrado en un nuevo conflicto que dejaría a la actriz en el lugar de Wanda Nara, ya que el futbolista mantuvo una conversación muy subida de tono con la activista trans que terminó por hacer todo público a través de redes sociales.

Como era de esperar, “La Cuerpo” también dio luz al momento en que “La China” le reclamó: “No era necesario que sigas, o me lo pasabas a mí antes. Me estoy por ir a Turquía, necesito que me desmientas todo. Pasame todas las capturas que tengas”. Ante esto, la influencer señaló: “Ya le pasé todo amor, conciencia muy tranquila”.

No obstante, horas más tarde, la actriz se mostró radiante junto a los menores en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, previo a subir al vuelo de Turkish Airlines que la lleva a pasar 15 días en familia ensamblada a Estambul. En ese marco reveló que iniciarán un juicio, junto al futbolista, por el video íntimo que se filtró anteriormente.