Espectáculos

La China Suárez negó su embarazo: noticia que había dado Wanda Nara

La conductora sostuvo, esta mañana, que el mismo Mauro Icardi fue quien se lo informó.

21/08/2025 | 14:37Redacción Cadena 3

FOTO: La China Suárez negó su embarazo: noticia que había dado Wanda Nara

La actriz Eugenia “La China” Suárez no confirmó su embarazo, quienes la rodean se encargaron de desmentirlo, ya que Wanda Nara había señalado esta mañana, que su ex marido y actual pareja de la actriz, Mauro Icardi, le habría “contado la noticia que todos esperamos.”

Según informó la periodista Paula Varela, el entorno cercano a la intérprete negó cualquier posibilidad de gestación en la pareja y que el futbolista sólo dialogaría con la mediática por cuestiones relacionadas con sus hijas en común.

No obstante, la misma comunicadora sostuvo que Nara le indicó que tuvo un diálogo con el delantero, cuando él fue quien se contactó, “ella atendió porque pensaba que era algo de las nenas y que terminó por ser lo de siempre, pelean o discuten.”

Durante su regreso a Argentina, la mediática había indicado sobre el futbolista: “Me dijo que está intentando ser feliz. No creo que sea feliz una persona que está sin sus hijos, es todo fingido, actuado y parte de un plan. No me lo creo y nadie lo cree. A mis hijas nadie les comunicó nada, si no las llamaron para el día del niño, tampoco les van a comunicar eso, no sé si será verdad, tal vez me mintieron”.

[Fuente: Noticias Argentinas]

