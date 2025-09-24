La China Suárez apuntó contra Yanina Latorre por difundir datos privados

La China Suárez regresó al país y no pudo escapar del escándalo mediático que la rodea. En las últimas horas, la actriz apuntó contra Yanina Latorre por difundir una foto donde se veía la patente de su auto.

La conductora de Salvese quien pueda publicó en sus historias una foto del nuevo hogar de la actriz, que le habría comprado Mauro Icardi: “A todo esto, arrancó la mudanza de la nipona a San Jorge. Se apersonó con su auto en la casa que había señado y después llegó el camión de mudanzas”.

Por su parte, la China había mostrado imágenes de su gran patio y piscina, presumiendo su nueva adquisición.

Al ver la historia de Latorre, la actriz no dudo en contestarle mencionando un hecho delictivo que ocurrió en el barrio donde vivía previamente. Esto también toma relevancia por el reciente robo que sufrió Pampita en su casa de Barrio Parque.

“En 2023 esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana entró un grupo comando al barrio a dos casas, los ataron, robaron preguntando ‘cuál era la casa de la China Suárez’. Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto, para que quede bien clarito”, apuntó la China.

Y sumó: “Te seguís cagando en 3 menores de edad. Después de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos”.