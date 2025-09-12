En vivo

Katy Perry sorprendió a sus fans en Argentina regalando empanadas en Don Julio

La famosa cantante estadounidense, en su regreso al país, sorprendió a sus seguidores al repartir empanadas en la parrilla Don Julio. Su gesto solidario se volvió viral, dejando huella en la cultura local.

12/09/2025 | 15:52Redacción Cadena 3

FOTO: Katy Perry sorprendió a sus fans en Argentina regalando empanadas en Don Julio

Katy Perry, reconocida mundialmente por éxitos como “I kissed a girl” y “Teenage Dream”, regresó a la Argentina en el marco de su nueva gira. Tras un tiempo alejada de los escenarios, la artista volvió con fuerza y se presentó en el Movistar Arena. Sin embargo, su visita no se limitó a los conciertos; también interactuó con sus fans antes y después de los shows.

La parrilla Don Julio, famosa por sus cortes de carne, fue el lugar elegido por Perry para disfrutar de la gastronomía local. Durante su paso por el restaurante, la cantante no solo degustó platos típicos, sino que también realizó un gesto que rápidamente se volvió viral.  





Al salir del establecimiento, Katy Perry portó una bandeja llena de empanadas y las repartió entre los fans que la esperaban en la puerta.

El momento fue capturado por los presentes, quienes compartieron videos en las redes sociales, contribuyendo a que el acto de la artista se viralizara en pocas horas. 





Además, días antes de su llegada a Argentina, Perry había causado revuelo al mostrar su entusiasmo por haber adquirido un cuadro de Eva Perón, lo que también generó gran repercusión en las plataformas digitales. Sin duda, la visita de Katy Perry a la Argentina en 2025 dejó una huella significativa entre sus seguidores locales.

