Eduardo Feinmann, sorprendido por meme de Katy Perry en casa de Cristina Kirchner
El periodista de A24 hizo el ridículo al creer que un meme era una noticia real. Feinmann mostró su enojo en vivo, pensando que la cantante había visitado a la exmandataria en su domicilio.
11/09/2025 | 10:55Redacción Cadena 3
FOTO: Eduardo Feinmann, sorprendido por meme de Katy Perry en casa de Cristina Kirchner
Eduardo Feinmann y la producción de A24 vivieron un insólito momento durante su último programa luego de que el periodista expresara su indignación en vivo creyendo que la estrella internacional Katy Perry había visitado a la expresidenta Cristina Kirchner en su casa ubicada en San José 1111.
Sin embargo, la noticia que desató su enojo resultó ser un meme viral que ni él ni su equipo de producción chequearon.
Mientras el noticiero desplegaba la imagen del “encuentro” entre la cantante y la condenada a prisión domiciliaria, el periodista no dudó en expresar su enojo ante el indignante hecho: "¿Esa cárcel es una joda?".
Uno de sus compañeros en la mesa sumó: "En una unidad penitenciaria esto no pasa. Pero una domiciliaria no regulada desde el punto de vista no penitenciario, pasan estas cosas".
Ante las imágenes de Katy Perry con fanáticos, donde levantó el cuadro de Evita Perón con ambos brazos, Feinmann cuestionó las intenciones de la cantante: “Todo porque levantó un cuadro de Evita Perón, y Cristina llamó y le dijo 'venite'.”
“Mama mía, es una vergüenza. Pero digo, señores jueces, ¿en serio se dejan forrear? ¿En serio se dejan tocar el culo por esta señora que hace lo que se le canta? Qué feo”, cerró.
Sin embargo, todo se trataba de una foto editada difundida por la cuenta de X @capitana_cfk, ironizando sobre el reciente video de la cantante estadounidense.
[Fuente: Noticias Argentinas]