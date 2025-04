Justin Bieber se desvincula de Drew House y lanza su nueva marca SKYLRK

Justin Bieber anunció su separación de "Drew House", la marca de indumentaria que fundó en 2019 junto a su ex estilista, Ryan Good. El cantante hizo público su comunicado a través de Instagram, donde destacó que ya no forma parte de la empresa. “Yo, Justin Bieber, no estoy más involucrado en esta marca”, expresó en sus historias, acompañando la declaración con una captura del perfil de la marca que posteriormente eliminó.

En su mensaje, Bieber enfatizó: “Drew House no me representa ni a mí, ni a mi familia, ni a mi vida”. Finalmente, hizo una clara invitación a sus seguidores: “Si estás rockeando conmigo, el humano Justin Bieber, no malgastes tu dinero en Drew House”.

Drew House nació como una colaboración entre Bieber y su estilista, Ryan Good, enfocándose en prendas de streetwear de estilo oversized, caracterizadas por un distintivo logotipo de una cara sonriente en color amarillo. Gracias a la popularidad del artista, la marca logró destacarse en la moda, convirtiéndose en una tendencia entre celebridades.

En las semanas recientes, Bieber había compartido imágenes de prendas bajo el nombre de su alter ego digital, "SKYLRK", lo que indica que está preparando un nuevo proyecto. Este nuevo enfoque parece alejarse de la paleta de colores neutros de Drew House, incorporando una variedad más amplia de colores, sin renunciar al estilo streetwear que caracteriza al cantante.

El desprendimiento de Bieber de Drew House despierta interés en el ámbito de la moda, con muchas expectativas sobre cómo se desarrollará su nueva marca. La transición de una imagen consolidada hacia un nuevo camino podría impactar tanto a sus seguidores como a la industria.