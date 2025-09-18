En vivo

Juana Repetto mostró cómo fue el momento en que se enteró de su embarazo

La actriz se grabó haciendo la muestra y lo compartió con sus seguidores.

18/09/2025 | 11:00Redacción Cadena 3

FOTO: Juana Repetto y la intimidad de su embarazo.

Juana Repetto suele mostrar en redes sociales todos los aspectos de su vida y la llegada de su nuevo bebé no fue la excepción. Tras sorprender con la revelación del embarazo, ahora compartió el video del momento en el que se enteró de la noticia.

“Así me enteraba de bebo sorpresa. Como les prometí en el primer programa de Más minas que mamás y acá está, parte 1 por que es larguísimo. En el programa explico lo que me pasó, parezco bol....”, escribió al pie del video.

La actriz mostró todo y contó que estaba con su madre, pero no quería que ella se entere. Sacó de su neceser un test de embarazo y se dispuso a hacerlo.

También se filmó esperando el resultado. “Lo mojé de más, lo hice mal”, expresó y después se preguntó cómo debía hacer para leer de manera correcta lo que decía: “¿Dónde mie… aparecen las rayitas?”.

El test le dio positivo y decidió mostrarlo ahora que ya está más avanzado el embarazo. Hace unos días, Juana mostró cómo hizo junto a sus hijos la revelación de sexo y se enteraron que se trata de otro varón. La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto ya es madre de Toribio y Belisario.

Lectura rápida

¿Qué mostró Juana Repetto en redes sociales? Mostrar un video del momento en que se enteró de su embarazo.

¿Quién es Juana Repetto? Una actriz y madre de dos hijos que reveló recientemente su tercer embarazo.

¿Cómo se enteró de su embarazo? Grabó el momento en que se realizó un test de embarazo.

¿Qué resultado dio el test de embarazo? El test dio positivo, lo que confirmó su embarazo.

¿Cuál es el contexto del video? Juana estaba con su madre, pero no quería que ella se enterara del test.

[Fuente: Noticias Argentinas]

