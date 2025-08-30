Juan Minujín respondió a Nacho Sureda y afirmó que no lo conoce

FOTO: Minugil: Juan Minujín le contestó a Nacho Sureda y sostuvo que no conoce al actor

La serie “En el barro” desató varias polémicas, pero entre los impensados cruces surgió el del actor Nacho Sureda, que apuntó contra Juan Minujín, reveló que lo apodó “Minugil” y el intérprete no tardó en responderle a su ex compañero de “El Marginal”, aunque lo desconoció y aseguró nunca “trabajaron juntos”.

En diálogo con Juan Etchegoyen, el artista que se puso en la piel de “Pantera” en la serie carcelaria con elenco masculino, se refirió al spin-off de la misma: “La ficción me gustó, me encantó que sumaran a Gerardo Romano, pero lo que me pareció de más fue la aparición de Minujín. Ya la gente no lo quiere ver, no aporta nada”.

Ahí inició el conflicto, aunque como si fuera poco, Sureda profundizó: “En los Martín Fierro me lo crucé, le quise dar la mano y me dio un corte de rostro. Me ignoró y se fue. Me sorprendió porque yo tenía buena relación con él. Ahí entendí cómo era y me quedó esa espina clavada”.

“Él era el protagonista, pero el personaje que pegó fuerte fue el de Nicolás Furtado, y eso no le cayó bien. Después pasó lo mismo cuando la gente empezó a hablar de mi personaje. Son cosas que algunos no saben manejar”, añadió el actor.

“Jamás lo había dicho, pero me lo guardé mucho tiempo. Que vaya a terapia a resolver sus cosas”, continuó el intérprete, antes de revelar que, en lo personal, había apodado a su par como “Minugil”, en un juego de palabras con el apellido del artista.

“Desde mi experiencia es un tipo inseguro. Además, en una entrevista dijo que odiaba a los perros y eso para mí dice mucho. También se pone en el papel de nacional y popular, pero después sale a defender cosas que no se sostienen. Yo preferiría que, si alguna vez hacemos un spin-off juntos, sea arriba de un ring y lo resolvamos ahí”, concluyó Sureda.

Por su parte, Minujín contestó: “Ayer lo leí, me sorprendió porque no nos conocemos y nunca compartimos ningún proyecto juntos. No tengo mucho que comentar”. En cuanto al desconocimiento fue insistente y reiterativo, a pesar de que compartieron una producción de renombre.