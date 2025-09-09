Icardi se borró el tatuaje de Wanda Nara y mostró su nuevo diseño

FOTO: Es oficial: Mauro Icardi se borró el tatuaje de Wanda Nara

Mauro Icardi finalmente cumplió con la promesa que inició meses atrás y borró de su brazo la imagen de Wanda Nara. El futbolista mostró orgulloso el resultado de su nuevo tatuaje que tapó por completo la figura de su ex pareja.

A través de un posteo en conjunto con su tatuador Arturo Méndez Pérez, el jugador del Galatasaray relució su nuevo diseño; un lobo en un bosque, por sobre su mano, un San Miguel Arcángel.

“Work in progress…”, escribió Icardi al mostrar las imágenes.

Icardi mostró su nuevo diseño de tatuaje. (Foto:X)

El diseño elegido por el futbolista contiene un gran significado, ya que San Miguel es conocido por su papel como protector contra el mal y se le representa a menudo derrotando a Satanás o a un dragón, lo que simboliza el triunfo del bien sobre el mal.

A su vez, también puede simbolizar las batallas personales y la capacidad del portador para superar los obstáculos de la vida.