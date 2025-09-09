En vivo

Icardi se borró el tatuaje de Wanda Nara y mostró su nuevo diseño

El futbolista eligió un particular diseño con un gran significado.

09/09/2025 | 17:44Redacción Cadena 3

FOTO: Es oficial: Mauro Icardi se borró el tatuaje de Wanda Nara

Mauro Icardi finalmente cumplió con la promesa que inició meses atrás y borró de su brazo la imagen de Wanda Nara. El futbolista mostró orgulloso el resultado de su nuevo tatuaje que tapó por completo la figura de su ex pareja.

A través de un posteo en conjunto con su tatuador Arturo Méndez Pérez, el jugador del Galatasaray relució su nuevo diseño; un lobo en un bosque, por sobre su mano, un San Miguel Arcángel.

Work in progress…”, escribió Icardi al mostrar las imágenes.

Icardi mostró su nuevo diseño de tatuaje. (Foto:X)

El diseño elegido por el futbolista contiene un gran significado, ya que San Miguel es conocido por su papel como protector contra el mal y se le representa a menudo derrotando a Satanás o a un dragón, lo que simboliza el triunfo del bien sobre el mal.

A su vez, también puede simbolizar las batallas personales y la capacidad del portador para superar los obstáculos de la vida.

Lectura rápida

¿Quién es Mauro Icardi? Es un futbolista argentino que juega en el Galatasaray.

¿Qué hizo Mauro Icardi recientemente? Se borró el tatuaje de Wanda Nara y mostró su nuevo diseño.

¿Cuál es el nuevo diseño del tatuaje? Un lobo en un bosque, junto con un San Miguel Arcángel.

¿Quién realizó el nuevo tatuaje? El tatuador fue Arturo Méndez Pérez, que viajó desde España para el trabajo.

¿Qué simboliza el nuevo tatuaje? Representa la protección contra el mal y el triunfo sobre obstáculos personales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

