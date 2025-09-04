Guillermina Valdés: "No estoy enganchada emocionalmente con nadie, todos fueron príncipes verdes"
La modelo se refirió a su situación sentimental. "No estoy enganchada emocionalmente con nadie" y aseguró que no forzará una nueva relación.
04/09/2025 | 12:26Redacción Cadena 3
FOTO: Guillermina Valdés: "No estoy enganchada emocionalmente con nadie, todos fueron príncipes verdes"
Guillermina Valdés habló con Puro Show de su soltería, tras la ruptura con su última pareja, el actor Joaquín Furriel. "No estoy enganchada emocionalmente con nadie, no aparece la persona", reconoció la modelo y actriz.
Sobre la soltería, Guillermina dijo: "Ahora estoy entendiendo que esto está bueno, pero tampoco estoy pasándola bomba. No me encanta estar sola, estoy entendiendo que es un momento que nunca viví. A mí me gusta la vida en pareja, pero entiendo que no la forzaría".
El cronista le preguntó si estaba buscando a su príncipe azul y ella respondió que “verdes han sido. En el sentido de que no eran para mí".
Al ser consultada sobre su ruptura con Marcelo Tinelli y la posterior tirante división de bienes, aclaró que el departamento lo compraron juntos: "Hay un error conceptual. Compramos un departamento entre los dos, no es que me quedó algo".
Por último, le deseó a su ex que pueda regresar a la televisión: "A mí me gusta que el papá de mis hijos esté feliz. Yo sé que para él estar en la tele lo hace feliz. Él lo está deseando, ojalá se dé".
Lectura rápida
¿Qué dijo Guillermina Valdés sobre su estado actual? Guillermina Valdés expresó que no está comprometida emocionalmente con nadie y que está viviendo un momento de soltería.
¿Cómo se siente Guillermina con respecto a estar sola? Guillermina indicó que le gusta la vida en pareja, aunque está comprendiendo el valor de su soledad.
¿Qué opinó sobre sus anteriores parejas? Guillermina comentó que los hombres con los que estuvo han sido "verdes" para ella, indicando que no eran adecuados.
¿Cómo aclaró la situación de su departamento con Marcelo Tinelli? Guillermina afirmó que compraron el departamento juntos y que no le quedó nada tras la separación.
¿Qué deseo expresó en relación a Marcelo Tinelli? Guillermina manifestó que desea verlo feliz y que espera que regrese a la televisión, donde él se siente bien.
[Fuente: Noticias Argentinas]