FOTO: Gerardo Romano: “Vine a poner esta jeta de viejo luchador para denunciar a este gobierno”

En el marco del paro de 24 horas que realizaron los trabajadores del Hospital Garrahan bajo el lema "Garrahan de Puertas Abiertas", el actor Gerardo Romano participó del evento y brindó un encendido discurso en defensa de la salud pública, con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza, que comenzó el jueves por la mañana y se extendió hasta el viernes, buscó visibilizar la urgencia de la promulgación de la Ley de Emergencia Pediátrica, frente al riesgo de un posible nuevo veto presidencial.

En ese contexto, el acto cultural reunió a personalidades destacadas de la cultura, el cine, el periodismo y los derechos humanos, como Cecilia Roth y Cristina Banegas, en un gesto de apoyo que fue calificado por los organizadores como un “acompañamiento social sin precedentes”.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue la intervención de Romano, quien fue ovacionado por los trabajadores del hospital y expresó su indignación ante el ajuste en salud.

“Yo les tengo que agradecer a ustedes por darme la posibilidad… En una Argentina tan injusta, con un momento tan difícil como estamos viviendo, que haya gente que esté poniendo en riesgo lo más sagrado que tenemos, que es la vida y la salud, es admirable”.

El actor, que actualmente protagoniza la serie En el barro, donde interpreta nuevamente al personaje de Sergio Antín, no escatimó críticas al gobierno nacional.

“No conozco mucho, no sé mucho, pero me pidieron que venga a poner la jeta, y acá estoy, con esta jeta de viejo luchador, para denunciar a este gobierno de hijos de puta, de ladrones, que tienen el caradurismo de robarle la plata a las personas con discapacidad, que mandan a cagar a palos a los viejos, a los trabajadores, al pueblo argentino”.

Antes de retirarse, Romano pidió disculpas por su apuro debido a un compromiso teatral, y cerró con un mensaje de aliento.“No podía dejar de pasar a saludarlos y abrazarlos. ¡Fuerza con la lucha por el Garrahan!”