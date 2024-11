Francella habló de su conflicto de pareja: “No imaginé que se iba a ventilar”

Guillermo Francella y Marynés Breña le pusieron fin a su relación de 38 años y se mantuvieron varios días en silencio.

Yoyi Francella, hija de la pareja, habló con Intrusos sobre la separación de sus padres. “Estamos todos bien. Se está haciendo algo grande de algo que es normal, somos una familia hermosa, nos amamos, tenemos contacto. No tengo ganas de esconderme porque no hay nada malo. Es un tema de ellos”, manifestó.

El que fue menos cordial con su respuesta fue Ricardo Francella, hermano del actor. “Te voy a pegar un cazote. Te estoy cortando la cara, ¿te das cuenta? ¡Sacame la cámara! La concha de tu hermana, te voy a meter un sopapo. Buscá un laburo decente, no me fastidies. Te dije que no, ¿te quedó claro?", le dijo al panelista de A la Tarde.

/Inicio Código Embebido/

?? EXCLUSIVO de INTRUSOS: habló GUILLERMO FRANCELLA



???"No hay nada raro, somos una familia hermosa"

???"Estamos en una meseta con Marynés"

???"No todo el mundo tiene eso de bancarse una cámara"

???"Se ventiló algo que no imaginé se iba a ventilar"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/sf52R6raVq — América TV (@AmericaTV) November 1, 2024

/Fin Código Embebido/

Finalmente, Guillermo Francella rompió el silencio en Intrusos y dio detalles de su supuesta separación tras 38 años de amor. “Primero pido disculpas porque me ha llamado todo el mundo, estoy con una película muy difícil de 12 horas por día. Gracias por la preocupación, está todo bien”, comenzó el actor muy tranquilo.

“No hay nada raro, somos una familia hermosa, como dijo mi hija. Hoy hablé tres veces con Marynés, no hay ninguna rispidez. Como todo matrimonio, llevo 38 años, entre noviazgo y casamiento y estamos en esas mesetas que ocurren”, reveló Francella.

“Se exacerbó y se mezcló todo. Metieron a mi hermano, pobre, y no todo el mundo lo banca. Muchas veces arrancan con la cámara encendida y eso te mata, yo ya estoy canchero. Ayer estuve cenando con él”, detalló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para cerrar, dijo que siguen estando unidos con Marynés: “Estamos muy cerca, muy unidos, festejamos el cumpleaños de Nico juntos. Nada mal, se ventiló algo que no imaginé que se iba a ventilar”.

La pareja se conoció en 1987, esa misma noche, en el cumple del hermano de Francella, se dieron su primer beso y empezaron su relación. Ambos son padres de Nicolás y Johanna "Yoyi" Francella, actores y streamers.