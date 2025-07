Favio Posca confesó que padece sordera y no puede oír su propia voz

Favio Posca participó este domingo 6 de julio en Almorzando con Juana, donde compartió que actualmente enfrenta un trastorno auditivo que le impide escuchar su propia voz.

El actor indicó que la situación comenzó durante un apagón masivo en España, donde se encontraba en ese momento. “Nadie sabe qué ocurrió, pero yo sentí algo extraño. A los cinco días, tras un proceso interno, quedé completamente sordo”, confesó.

Posteriormente, explicó las implicancias de su condición: “Puedo escuchar correctamente, pero no puedo oírme a mí mismo. Te percibo como si estuvieras a tres cuadras”, comentó a Juana Viale.

La falta de referencia auditiva personal lo llevó a tener que adaptarse en el control de su volumen al hablar: “Le preguntaba a mi esposa ‘¿estoy gritando?’ y ella me decía que no, que apenas hablaba. Entonces, tuve que estudiar mi volumen para poder conversar”, añadió.

Posca vinculó esta situación a un “impacto energético” y reflexionó sobre su experiencia: “Soy una persona sensible. Me afectó pensar que estamos llegando a un punto crítico como sociedad. Le comenté a mi esposa: compremos cerveza y agua porque no sabíamos cuándo volvería la electricidad”, manifestó.

Asimismo, esta dificultad auditiva influyó en su desempeño como cantante. “Mi hijo Rocco fue a verme al estudio y me dijo que canté de manera espectacular, que exploré nuevas frecuencias melódicas, como si hubiera creado otros armónicos sin poder oírme”, relató.

Finalmente, describió cómo enfrenta esta condición en sus presentaciones en vivo: “Escucho al público, sus risas, sus aplausos… pero mi voz la siento como si estuviera en Tucumán”, concluyó con un toque de humor.