Ezequiel Ingrassia responde a acusaciones de abuso de su ex pareja Camila Pittaluga

FOTO: Calumnias e injurias: la contradenuncia de tras la acusación por abuso a un participante de Love is Blind

Ezequiel Ingrassia, ex participante de Love is Blind, presentó una denuncia por calumnias e injurias luego de que su ex pareja, Camila Pittaluga, lo acusara de abuso. La pareja formó parte del reality show, donde se forjó su relación.

Pittaluga hizo gravísimas acusaciones durante una entrevista, manifestando: "Sufrí abusos todo el año. Era todo muy tóxico, manipulación, violencia y mentiras. Desde la primera semana era una manipulación constante. Un día eras el amor de mi vida y al otro no te conozco".

La afectada también denunció haber sido obligada a mantener el silencio acerca de su situación. Añadió: "No alcanzó a pegarme, sí hubo abuso, por eso le dieron una perimetral de dos años. Me tuve que mudar porque comenzó a investigar mi dirección y rompió la perimetral al acercarse a mi lugar de trabajo. Estamos en proceso de hacer la denuncia penal y solicitamos su detención. Durante todo el año hubo abusos, ocurrieron en varias ocasiones".

En respuesta a las serias acusaciones, Ingrassia reaccionó a través de sus redes sociales, afirmando: "Una vez me dijeron sabiamente que la verdad se llega a todos lados". Esta afirmación parece hacer alusión al proceso judicial que ha empezado en torno a su caso.

Este conflicto no es aislado del reality show; otro caso relevante es el de Santiago Martínez, también participante, quien fue detenido por abuso físico y emocional contra su novia, Emily Ceco. Ambos hechos han despertado un amplio debate sobre la violencia en relaciones amorosas, especialmente entre los jóvenes que siguen estos programas.