Evelyn Von Brocke se lanzó como candidata a concejal en San Isidro

La periodista Evelyn Von Brocke, actual panelista de “Los Profesionales de siempre”, sorprendió al anunciar sus primeros pasos en la política como candidata a concejal, dentro de la lista de Gustavo Posse, Acción Vecinal San Isidro es Distinto, para las próximas elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

El ex intendente de San Isidro presentó su nuevo proyecto bajo el lema “Porque donde hay vocación, hay futuro. Y donde hay acción… San Isidro es distinto”, con la periodista dentro de su lista.

“Necesitamos volver a tener rumbo. Por eso, desde Acción Vecinal San Isidro es Distinto, un espacio formado por vecinos comprometidos, con experiencia, vocación y amor por nuestro lugar, reunimos a gente de acción, personas que supieron construir el lugar que hoy queremos recuperar”, manifestó en su cuenta oficial de Instagram.

La periodista lanzó su campaña política en TN este fin de semana, junto a Posse y Bárbara Broese, donde manifestaron su deseo de volver a convertir a San Isidro en un lugar ejemplar para vivir: “A raíz del periodismo y con tantas denuncias que me llegaron, me convocó Gustavo. Me cansé de decir ‘qué está pasando en San Isidro’, hay que recuperar San Isidro. Recibo que en el hospital no atienden a las personas que deben atender, que no hay turnos, la gente no está caminando a la noche, hay problemas de mugre, de suciedad”.

Entre las problemáticas que busca cambiar, Von Brocke mencionó la inseguridad, el mal funcionamiento del hospital y el manejo de la basura y el reciclaje: “Yo como vecina justamente acá estoy para decir voten a Evelyn, busquen en la lista, pero hay que jugarse con los cambios que uno realmente quiere y no puedo estar en un lugar donde hay una inseguridad, donde no puedo salir a caminar después de las 7 de la tarde cuando está oscuro porque tal vez nadie te rescata”.

“Tenemos apuñalados con 15 puñaladas en San Isidro en el último tiempo y con una ambulancia que no llegó, eso con Gustavo Posse nunca había sucedido”, cerró.