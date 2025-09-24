FOTO: Elba Marcovecchio desmintió que Mauro Icardi viaje a Argentina: “Es capaz de venir a pie para ver a sus hijas”

La abogada Elba Marcovecchio desmintió el supuesto viaje de Mauro Icardi a Buenos Aires, donde, además, daría entrevistas a la prensa, al tiempo en que señaló que el futbolista “es capaz de venir a pie para ver a sus hijas”.

Respecto a las consultas de los medios, Marcovecchio sostuvo: “Me encantaría que -Icardi- contara su versión de los hechos, para eso, el juez debería levantar la cautelar. Pero, lamentablemente no es así, sino una versión que nunca estuvo en análisis”.

“Mauro tendría tres o cuatro días libres entre las fechas de calendario de los partidos. El viaje de Turquía a Buenos Aires, sin contar las demoras burocráticas, son de 16 horas de ida y de vuelta, aproximadamente”, continuó la abogada.

En línea, justificó: “Mauro es capaz de venirse a pie para ver a sus hijas. El punto, es que está pedida la restitución internacional y en ese sentido hay otras alternativas que son más acordes al expediente e implica que si hay cuatro días disponibles, se trata de que sean limpios, no dos”.

Asimismo, Elba no dejó pasar el conflicto con Wanda Nara: “El expediente no llega al año, pero cada vez que el juez resolvió que las nenas tenían que estar con Mauro, hubo trabas, impedimentos, operativos policiales de diez u once horas y cantidad de veces que estuvo frustrado”.

No obstante, la letrada no afirmó que el deportista esté en contacto con sus hijas: “Debería haber un régimen de comunicación entre Mauro y sus hijas. Las restituciones internacionales llevan su tiempo y el juez local, junto al otro letrado, deben garantizar que tengan un vínculo”.

Como si fuera poco, inició sobre las relaciones de ambas parejas: “Es una obligación que tenemos de cuidar a los chicos y sus vínculos. A los chicos les queda marcas y son inestables”.

“Desde el otro lado se puso el foco en la pareja estable de Mauro, capítulos y capítulos en el expediente. Hay más escritos sobre el otro lado -refiere a que los textos sobre Suárez serían más voluminosos que aquellos que analizan o ponen en tela de juicio la relación de Nara con L-Gante-”, añadió.

“Hay hasta resoluciones que salieron en base de la pareja de Mauro a pesar de que era estable y no se replicó de la contraparte. Del otro lado, no son estables con lo que eso puede significar para los chicos y es un tema que lo evalúan los padres”, concluyó la abogada.