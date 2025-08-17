El truco para que el cine te salga gratis y ver la nueva película de Francella

Con el reciente estreno de la película "Homo Argentum" de Guillermo Francella y la fuerte competencia entre las billeteras virtuales por ofrecer mejores tasas, muchos usuarios se preguntaron si fue posible financiar una salida al cine únicamente con los rendimientos de sus ahorros. La respuesta fue sí, pero requirió de un capital invertido considerable.

Según supo Noticias Argentinas, para generar los $30.400 necesarios para cubrir el costo de dos entradas en un plazo de 30 días, un usuario tuvo que depositar aproximadamente $1.042.000 en la billetera virtual que actualmente ofrecía el mayor rendimiento del mercado.

El cálculo: la billetera con mayor rendimiento

El cálculo se basó en cruzar el costo de las entradas con las tasas de interés que pagaron las principales fintech del país. Para cubrir la salida en un mes, la inversión necesaria varió según la plataforma elegida.

El costo a cubrir: Dos entradas generales para ver "Homo Argentum" en el cine Hoyts Dot , incluyendo el cargo por servicio, sumaron un total de $30.400 .

Dos entradas generales para ver "Homo Argentum" en el cine , incluyendo el cargo por servicio, sumaron un total de . La billetera líder: La plataforma que ofreció la tasa más alta actualmente fue Fiwind , con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 35% .

La plataforma que ofreció la tasa más alta actualmente fue , con una Tasa Nominal Anual (TNA) del . El rendimiento mensual: Esa TNA del 35% equivalió a un rendimiento mensual aproximado del 2,91% , que sirvió para generar los fondos para las entradas.

Esa TNA del equivalió a un rendimiento mensual aproximado del , que sirvió para generar los fondos para las entradas. Otras opciones: Otras billeteras con altos rendimientos fueron Cocos (31,97%), Prex (31,46%) y Personal Pay (31,43%), que requirieron un capital inicial ligeramente superior para alcanzar el mismo objetivo.

Para cubrir el costo total de la salida que figura en el ticket de ejemplo, que con un combo familiar ascendió a $62.500, la inversión mensual necesaria en la misma billetera superó los $2.140.000, demostrando el alto capital que se requirió para que los rendimientos financien este tipo de consumos.