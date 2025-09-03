En vivo

Espectáculos

El "Team Luck Ra" de La Voz Argentina tuvo su "Primer Round": quién fue eliminado

El reality de canto tuvo este martes otra entrega de esta etapa, que contó con espectaculares presentaciones y una nueva salida.

03/09/2025 | 00:24Redacción Cadena 3

FOTO: El "Team Luck Ra" de La Voz Argentina tuvo su "Primer Round": quién fue eliminado

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, arrancó este lunes la nueva etapa del “Primer Round”, en donde el team de Lali Espósito fue el protagonista; mientras que este martes fue el turno de Luck Ra.

La nueva fase de La Voz Argentina pone a prueba a los participantes de cada equipo con un formato renovado que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

Después de las presentaciones solistas de cada artista, el coach de su equipo tiene la difícil tarea de elegir y salvar a los tres miembros que considere más sobresalientes. En el caso de el cuartetero, optó por Nicolás Behringer; Enrique y Tomás Olmos; y Emma Roach.

Los concursantes que no sean salvados por su propio coach no estarán a salvo. Serán evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignarán un puntaje. El participante que obtenga la puntuación más baja en esta instancia quedará eliminado de la competencia.

De esta manera, el desafortunado participante que resultó el menos votado por Lali, Miranda! y Soledad Pastorutti fue Eduardo Desimone.

Cómo quedó el Team Luck Ra tras el 1° Round en La Voz Argentina 2025

  • Lucas Barros
  • Emma Roach
  • Thomas Dantas
  • Nicolás Behringer
  • Natalie Aponte
  • Federico Mestre
  • los hermanos Enrique y Tomás Olmos.

Lectura rápida

¿Qué fue lo que ocurrió en La Voz Argentina? Se llevó a cabo el "Primer Round" del Team Luck Ra.

¿Quién fue el eliminado en esta etapa? Resultó eliminado Eduardo Desimone.

¿Qué jurados evaluaron a los participantes? Participaron Lali Espósito, Miranda! y Soledad Pastorutti.

¿Cómo se forman los equipos en esta nueva fase? Los coaches eligen a los tres mejores y el resto de los jurados puntúa a los no salvados.

¿Qué artistas quedaron en el Team Luck Ra? Los miembros son Lucas Barros, Emma Roach, Thomas Dantas, Nicolás Behringer, Natalie Aponte, Federico Mestre y los hermanos Enrique y Tomás Olmos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

