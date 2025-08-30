En vivo

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

El rating de La Voz preocupa a Telefe: otra noche para el olvido

Mal viernes para el certamen de canto en materia de rating.

30/08/2025 | 15:04Redacción Cadena 3

FOTO: El rating de La Voz preocupa a Telefe.

La Voz Argentina midió 9.1 puntos y fue lo más elegido en la televisión abierta. Aunque bajó 5 décimas con respecto a la emisión anterior. Y así acumula dos emisiones consecutivas sin llegar a los dos dígitos.

En El Trece, el histórico Telenoche marcó 4.5 puntos quedando segundo en su franja. En relación al programa anterior restó 1.3 puntos.

Sálvese quien pueda hizo 2.2 puntos. Bajó 8 décimas a la cifra del jueves y está 1.0 punto por debajo de su promedio habitual. Sin embargo, fue lo tercero más visto del canal.

Por Canal 9, Los profesionales de siempre cosechó 2.0 puntos siendo este el promedio más alto de la semana. En relación al rating del jueves.

Lectura rápida

¿Cuál fue el rating de La Voz Argentina?
La Voz Argentina midió 9.1 puntos.

¿Cómo le fue a Telenoche?
Telenoche acumuló 4.5 puntos, quedando en segundo lugar.

¿Qué puntaje obtuvo Sálvese quien pueda?
Sálvese quien pueda obtuvo 2.2 puntos, 0.8 puntos por debajo de su promedio.

¿Cuál fue el programa más visto de Canal 9?
Los profesionales de siempre fue el más visto con 2.0 puntos.

¿Qué fuentes se utilizaron para este informe?
Los datos provienen de Kantar Ibope/Televisión.com.ar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

