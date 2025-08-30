El rating de La Voz preocupa a Telefe: otra noche para el olvido
Mal viernes para el certamen de canto en materia de rating.
30/08/2025 | 15:04Redacción Cadena 3
FOTO: El rating de La Voz preocupa a Telefe.
La Voz Argentina midió 9.1 puntos y fue lo más elegido en la televisión abierta. Aunque bajó 5 décimas con respecto a la emisión anterior. Y así acumula dos emisiones consecutivas sin llegar a los dos dígitos.
En El Trece, el histórico Telenoche marcó 4.5 puntos quedando segundo en su franja. En relación al programa anterior restó 1.3 puntos.
Sálvese quien pueda hizo 2.2 puntos. Bajó 8 décimas a la cifra del jueves y está 1.0 punto por debajo de su promedio habitual. Sin embargo, fue lo tercero más visto del canal.
Por Canal 9, Los profesionales de siempre cosechó 2.0 puntos siendo este el promedio más alto de la semana. En relación al rating del jueves.
[Fuente: Noticias Argentinas]