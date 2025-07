El mundo del rock se despide de Ozzy Osbourne, el "Príncipe de las tinieblas"

El mundo de la música se encontró de luto tras la confirmación del fallecimiento de Ozzy Osbourne a los 76 años este 22 de julio. El icónico vocalista de Black Sabbath, cuya influencia en el rock y el metal fue innegable, murió rodeado del amor de su familia, según un comunicado difundido por su familia en redes sociales.

Con una publicación firmada por los cinco integrantes de su familia, expresaron: “Con más tristeza de lo que las meras palabras pueden transmitir, tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne ha fallecido esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad familiar en este momento”.

Si bien la noticia de su fallecimiento tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, el artista había presentado problemas en su salud durante los últimos años. Según supo Noticias Argentinas, el "Príncipe de las Tinieblas" batalló contra un Parkinson que lo obligó a retirarse de los escenarios y cancelar sus giras en 2019.

Apenas dos semanas antes de su fallecimiento, Osbourne había ofrecido lo que sería su última presentación en vivo. El pasado 5 de julio, en un emotivo concierto de despedida denominado "Back to the Beginning", el icónico cantante deslumbró en el escenario, a pesar de su avanzado Parkinson, que lo obligó a actuar sentado.

El último adiós de los famosos

Elton John despidió a su gran amigo con un emotivo posteó en sus redes sociales: “Es tan triste escuchar la noticia de la muerte de @ozzyosbourne. Era un querido amigo y un gran pionero que aseguró su lugar en el panteón de los dioses del rock - una verdadera leyenda. También fue una de las personas más divertidas que conocí. Lo extrañaré mucho. A Sharon y a la familia, les envío mis condolencias y amor”.

Rod Stewart, otra de las grandes figuras del rock, despidió al cantante con unas dulces palabras: "Adiós Ozzy. Duerme bien, mi amigo. Te veré allá arriba, más tarde que temprano".

La icónica banda Metallica recordó una de las últimas presentaciones en conjunto, allá por el 2011, en sus historias de Instagram. También compartieron una imagen antigua de la banda abrazando a Ozzy, bajo la descripción de un corazón roto.

Jack White, otro referente del rock, expresó su dolor ante la pérdida de Ozzy junto a una foto de él en blanco y negro: “Lo logró”, escribió en su posteo en Instagram.

Ronnie Wood, uno de los miembros oficiales de The Rolling Stones, manifestó su tristeza ante la noticia: “Estoy muy triste por la muerte de Ozzy Osbourne ???? Qué hermoso concierto de despedida tuvo en Back To The Beginning en Birmingham????????”