El blooper de Paula Bernini en Junín de los Andes causa risa y sorpresa

Paula Bernini salió al aire desde el Puente Banana en la localidad de Junín de los Andes, provincia de Neuquén, y protagonizó un blooper en vivo.

“Este es el Puente Banana y acá tenemos nosotros nuestra camarita. Este puente es traicionero, ya me pasó antes que me caí, así que voy a bajar con mucho cuidado”, advirtió la notera de Todo Noticias, mientras con una mano sostenía el micrófono y con la otra se tomaba de las barandas para no caerse.

“La helada es tal que cuando subís, este puente resbala. Vamos a bajar con mucho cuidado, si estás en Junín de los Andes, tenés que venir al Puente Banana”, sostuvo, pero cuando ya estaba por llegar al otro lado, se resbaló y cayó de cola al piso.

“Me maté, qué golpazo”, dijo entre risas. La ayudó su camarógrafo y dijo: “¿Por qué me hice la canchera?”.

“Qué golpazo me di, ¿sabés que me golpeé?, el culo”, agregó, mientras sus compañeros desde el piso le dijeron que es probable que esto aparezca en Bendita, el programa que conduce Beto Casella. “Avisaste que era traicionero. Puente Bernini se llama ahora”, expresaron sus colegas de TN.