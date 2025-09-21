FOTO: Dolores Fonzi criticó a Javier Milei por la Ley de Aborto: “Es de estúpido”

En plena promoción de su nueva película Belén, Dolores Fonzi no esquivó la polémica al ser consultada por las intenciones del gobierno de Javier Milei de volver a poner en discusión la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en 2020 tras años de lucha feminista.

La película está basada en el caso real de una joven tucumana injustamente criminalizada tras un aborto espontáneo. En ese contexto, Fonzi volvió a alzar la voz frente a los retrocesos en materia de derechos reproductivos.

Fiel a su estilo y sin rodeos, fue tajante con respecto a estas especulaciones. “Está bueno que estos temas no queden bajo la alfombra porque después se pudren. Esto hay que hablarlo constantemente. Considero que meterse con este derecho y tratar de revocarlo es de estúpido”, aseguró.

La actriz, directora y activista feminista también advirtió sobre la movilización social que implicaría cualquier intento de retroceso. “Saber que tenés seis millones de personas en la calle que no van a bancar eso. Me parece que es meterte con algo que no te conviene. Seas el presidente de un país o cualquier idiota de turno”, disparó.

La historia de Belén expone con crudeza las violencias institucionales, judiciales y sociales que atraviesan las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, incluso en contextos donde los derechos deberían estar garantizados.