Cristina Kirchner recibió la “Santa Bendición” de Jazmín La Cuerpo en Constitución

Jazmín “La Cuerpo” Salinas, la influencer más polémica del momento, organizó una juntada con sus seguidores en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner, a quien le dio la “santa bendición” en la puerta de su casa. “Hoy estamos acá porque ella fue la única que apoyó a la comunidad”, afirmó.

“La Cuerpo” es conocida por reunir a cientos de fanáticos en distintos puntos del país, donde recibe muestras de cariño y comparte momentos con su público. En esta ocasión, decidió demostrar su devoción a la exmandataria junto a varios representantes de la comunidad. “Pronta libertad para la presidenta. Siempre apoyó a la diversidad y a las chicas trans. Ella lo dio todo y hoy necesita nuestro apoyo”, aseguró.

La convocatoria se concretó esta tarde en el domicilio donde Cristina Kirchner cumple su condena, en el barrio porteño de Constitución. Se pudo ver a una Cristina alegre y conmovida por el afecto que le demostraban los presentes, a quienes Jazmín llama “el cuerperio”, mientras saludaba desde el balcón. “Hoy no tenemos derechos; al contrario, nos los van sacando. Sólo vengo a agradecerle por todo lo que hizo por nosotras”, expresó Jazmín, y agregó: “Cristina sabía que venía La Cuerpo… obvio, amor”.

Cabe recordar que la influencer protagonizó meses atrás una fuerte disputa con el gobierno de Javier Milei, luego de que se viralizara una canción de su autoría con una polémica frase que la catapultó a la fama.

“Señor Presidente, si yo no soy mujer, ¿por qué tu hermana parece una travesti, amor? Te preocupan los niños y ella anda asustando como la monja del Conjuro, amor”. Esa frase derivó en una demanda por 20 millones de pesos por parte de Karina Milei, quien se sintió agraviada.

Finalmente, este encuentro entre la juventud partidaria y los seguidores de Jazmín concluyó con su clásica bendición de “La Santa Cuerpo”. “Bueno chicos vamos a darle la bendición a Cristina”, dijo frente a la multitud que la vitoreaba con cánticos. “Ante Dios y la Santa Cuerpo, la declaro cuerperio”, concluyó.