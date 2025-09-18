En vivo

Espectáculos

Conmovedor posteo de Nico Vázquez: "No hay un día que no te extrañe"

En redes sociales, el actor posteó una emotiva imagen de su pasado.

18/09/2025 | 09:20Redacción Cadena 3

FOTO: La angustia de Nico Vázquez

Nico Vázquez estaría atravesando unos días difíciles tras su reciente divorcio de Gimena Accardi, quien fue su pareja por casi 20 años. Horas atrás, el actor posteó una conmovedora imagen de su pasado, el cual recuerda con nostalgia.

“No hay día que no te extrañe Umma”, escribió el actor junto a un collage de imágenes de él junto a la perrita labradora que lo acompañó durante largos años.

Tras acompañarlos por 16 años, la entonces pareja de Nico Vázquez y Gimena Accardi despidió a su perrita Umma en noviembre del 2024, lo que significó un duro golpe a su relación.

En aquel momento, la actriz le había dedicado un dulce posteo a su mascota que fue testigo de grandes momentos en su relación con Vázquez: "Siempre serás nuestra familia. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias por esperarnos siempre. Te vamos a amar por siempre”. 

Lectura rápida

¿Quién está atravesando días difíciles?
Nico Vázquez está atravesando días difíciles tras su divorcio de Gimena Accardi.

¿Qué imagen publicó Vázquez?
Publicó un collage de imágenes junto a su perrita Umma.

¿Cuánto tiempo estuvo Vázquez con Accardi?
Fueron pareja durante casi 20 años.

¿Cuándo despidieron a Umma?
Despidieron a Umma en noviembre del 2024.

¿Qué escribió Accardi sobre Umma?
Dedicó un posteo donde expresó su amor y gratitud hacia Umma por ser parte de su familia.

