Evangelina Anderson mostró a su "nuevo novio" en medio de rumores con Paredes
La modelo ironizó sobre la situación en sus redes sociales y mostró a 'su nueva pareja' antes de ir a Milán. También desmintió los rumores sobre una relación con Leandro Paredes.
18/09/2025 | 07:55Redacción Cadena 3
FOTO: Evangelina Anderson mostró a su "nuevo novio" en medio de rumores con Paredes
En medio de los rumores que la señalan como posible amante de Leandro Paredes, Evangelina Anderson decidió callar esas versiones con una divertida fotografía en sus historias de Instagram.
Previo a su viaje a Milán para asistir a la Fashion Week, la modelo mostró orgullosa a su “nueva pareja”.
“Siempre me gustaron los intelectuales”, escribió la modelo junto a una imagen de ella sentada al lado de una estatua de Albert Einstein ubicada en el aeropuerto de Frankfurt.
E ironizó: "Ya tengo novio”.
La ex de Martín Demichelis se tomó con humor las recientes versiones que la ubican en el ojo de la polémica y buscó darle fin a los rumores.
Días atrás, Anderson desmintió rotundamente haber estado con Paredes: “Juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él. Jamás saldría con un hombre casado. Eso no está en mí, no es algo que me interese hacer para mi vida”, dijo en diálogo con Karina Iavícoli.
Lectura rápida
¿Quién presentó a su nuevo novio?
Evangelina Anderson mostró a su “nueva pareja” en Instagram.
¿Qué rumores la involucraban?
La modelo fue señalada como posible amante de Leandro Paredes.
¿Cuál fue su reacción?
Publicó una foto junto a una estatua de Albert Einstein con un comentario irónico.
¿Qué dijo sobre Paredes?
Desmintió haberlo visto y afirmó que jamás saldría con un hombre casado.
¿Dónde se dirigía?
Se preparaba para viajar a Milán para la Fashion Week.
[Fuente: Noticias Argentinas]